Sapete già che con Facebook è possibile chiamare gratis?

di Alessandro Sica – Facebook è uno degli strumenti di comunicazione più utilizzati e innovativi degli ultimi anni. Utilizzato in tutto il mondo, permette di mantenersi in contatto con i propri amici ovunque essi siano e di scambiare messaggi, foto e video con questi ultimi in maniera semplicissima.Adesso aggiunge la possibilità di effettuare chiamate gratuite via Internet verso i propri contatti facebook, in modo simile a quanto già è consentito fare attraverso le app concorrenti, fra cui spiccano Skype e Viber. Facebook, così facendo, anticipa una funzionalità che è attesa entro l’estate anche su WhatsApp .La qualità non è ancora come quella di Skype , ma consigliamo di provare e vi diciamo come fare. Per cominciare a chiamare gratis con Facebook devi avere installato sul tuo smartphone Facebook Messenger. Apri dunque l’app store del tuo telefonino (es. App Store se usi un iPhone o Google Play se possiedi uno smartphone Android) e procedi al download dell’applicazione.A questo punto, puoi chiamare gratis con Facebook semplicemente avviando Facebook Messenger, selezionando il nome dell’amico da telefonare dall’elenco dei contatti e pigiare su pulsante i collocato in alto a destra. Nella schermata che si apre, premi il pulsante Chiama gratis e la chiamata verrà avviata automaticamente.Durante la conversazione, vedrai vari pulsanti sullo schermo del tuo telefono: la cornetta rossa serve per terminare la chiamata, l’altoparlante serve ad attivare il vivavoce, il microfono serve ad attivare la funzione muto e la freccia serve a minimizzare Messenger per continuare la conversazione mentre si usano altre app.Naturalmente, la chiamata andrà a buon fine solo se la persona che vuoi chiamare ha Facebook Messenger installato sul suo smartphone ed ha una connessione Internet attiva sul dispositivo. Le telefonate sono gratis sotto Wi-Fi mentre consumano traffico dati sotto 3G/4G.Speriamo che la notizia vi torni utile per poter comunicare risparmiando soldi e polpastrelli. E poi come diceva un vecchio spot ‘una telefonata allunga la vita’.