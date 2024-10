Sarao: ‘Anche se avessi giocato a Cesena, alla Reggina non avrei detto di no’

La Reggina lo ha voluto fortemente, lui questa volta ha risposto subito si. Le parti si sono finalmente incontrate, dopo che la scorsa estate, nonostante l’inseguimento da parte del DS Taibi, Manuel Sarao abbia scelto Cesena. A distanza di sei mesi l’attaccante adesso veste la maglia amaranto ed ai colleghi di tuttocesena.it spiega il perchè di questa scelta:

“A Cesena non giocavo, o giocavo troppo poco. Perché con Modesto, il feeling, non è mai scattato. Con lui ho sempre parlato poco, pochissimo. Non mi ha mai spiegato i motivi delle mie continue ‘esclusioni’. Ho 30 anni, non sono più un ragazzino…

La concorrenza alla Reggina non mi spaventa, anzi. Ci sono attaccanti fortissimi, non vedo l’ora di giocare la prima partita. Quella di Reggio Calabria è una piazza che non ha bisogno di presentazioni. Mister Toscano è un allenatore che stimo molto. Sono carico come una molla. Ho tanta voglia di riscattare questa mia ultima parentesi negativa…

E comunque, a dirla tutta, anche se a Cesena avessi giocato con regolarità, a un’eventuale chiamata della Reggina non avrei saputo lo stesso dire di no. E non soltanto perché la Reggina è prima in classifica…”.

