Savoldi: ‘La Reggina di Toscano come l’Inter di Conte’

Gianluca Savoldi, ex attaccante amaranto, è intervenuto a “Buongiorno Reggina”: “Risultato notevole per la Reggina, vittoria importantissima. Sono rimasto colpito dall’atteggiamento della Ternana che, nonostante una rosa molto attrezzata, ha fatto fatica ad impensierire la squadra amaranto. Allo stesso tempo la capacità della Reggina di arginare gli avversari senza mai consentirgli di tirare in porta. E’ innegabile che i campionati si vincano subendo poco e la squadra di Toscano ha davvero una straordinaria forza nel sapersi difendere.

Se Bari e Ternana hanno faticato negli scontri diretti, i meriti sono tutti della Reggina. Se fossi stato io l’allenatore di Bari e Ternana come l’avrei affrontata? Beh, difficile dirlo, ma certamente se consenti alla squadra amaranto di difendersi basso concede nulla. Mi viene in mente la vittoria del Francavilla a Reggio Calabria, arrivata nel momento in cui i reggini erano sbilanciati in avanti. Paragono questa Reggina all’Inter di Conte per intensità, aggressività, ripartenze.

A Catania, la Reggina secondo me dovrà assumere lo stesso atteggiamento visto nelle ultime settimane. Attendere con pazienza, non avere fretta di chiudere velocemente la pratica e poi cercare al momento giusto lo spunto offensivo. Può farlo perchè ha grande forza e consapevolezza”.

