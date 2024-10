Sblocco vertenza Accademia Belle Arti

«Buone notizie per l’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria. Il ministro Fedeli ha sbloccato la situazione individuando il nuovo Direttore nella prof.ssa Maria Daniela Maisano e nominando il proprio membro nel Consiglio d’Amministrazione, venendo incontro in questo modo alle richieste di studenti e docenti che abbiamo incontrato nei giorni scorsi». E’ quanto dichiarano in una nota congiunta il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il Presidente del consiglio comunale Demetrio Delfino.

«Adesso – spiegano il Sindaco e il Presidente del Consiglio Comunale – l’Accademia può ripartire con l’organizzazione e la programmazione per ridare slancio all’attività e ai servizi in favore degli studenti che potranno, speriamo a breve riprendere il percorso di formazione».

Nel fare il proprio in bocca al lupo al neo direttore e alla compagine direttiva il sindaco Falcomatà e Presidente Delfino rassicurano: «Continueremo a vigilare sul proseguo della vicenda rendendosi sempre disponibile al confronto e dialogo con tutte le componenti: docenti, studenti, non in ultimo le organizzazioni sindacali che hanno evidenziato la questione. Insieme difenderemo l’Accademia, insieme promuoveremo il rilancio di una delle istituzioni culturali d’eccellenza per il nostro territorio».