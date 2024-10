Scafatese, il presidente Romano ringrazia i tifosi e aggiunge: ‘Osservo e faccio le valutazioni’

Dopo l’exploit delle prime cinque giornate di campionato dove 15 erano stati i punti conquistati, la Scafatese da tre giornate non riesce più a vincere. Solo due punti frutto di altrettanti pareggi e la pesante sconfitta subìta sul campo della Vibonese con la testa della classifica consegnata adesso al Siracusa. Interviene sulla pagina facebook ufficiale della società il presidente Felice Romano:

“Ieri ho avuto modo di ammirare ancora una volta l’attaccamento dei nostri tifosi ai colori gialloblù. Anche durante una giornata lavorativa, gli ultras hanno fatto sentire forte la loro voce a sostegno della Scafatese. I cori, gli incitamenti e gli applausi non sono mancati per tutti i 90 minuti. Un comportamento eccezionale per il quale voglio ringraziare questi ragazzi, che non badano alle distanze pur di essere presenti al fianco della nostra squadra.

Voglio rassicurarli tutti: io sono sempre stato e continuerò a essere molto attento alle vicende della Scafatese, nelle partite e anche durante la settimana. Osservo e faccio le mie valutazioni. Tutto esclusivamente nel bene dei colori gialloblù”.

