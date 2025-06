Scecco Fest, la Festa della Musica a Reggio: viaggio sonoro di inclusione e cultura. Il programma

Domenica 22 Giugno 2025 – Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere, Pellaro

In occasione della Festa della Musica 2025, evento nazionale che celebra la musica come linguaggio universale, La Strada invita tutti a partecipare a Scecco Fest, una giornata di musica, arte e cultura che mette in luce il valore delle periferie come luoghi di creatività, inclusività e rinascita sociale. Con questa iniziativa, La Strada non solo porta la musica nei quartieri più lontani, ma anche valorizza il territorio e la cultura locale, creando spazi di espressione e incontro.

Programma

Ore 17:30 – Laboratorio musicale per bambini: “Alberi: dal seme al bosco”

A cura di Rossana Camera

Un laboratorio musicale che si rivolge ai più piccoli, portandoli in un viaggio che esplora il ritmo personale e l’importanza di crescere insieme. I bambini scopriranno la bellezza di radicarsi nel proprio territorio, di sviluppare la propria voce, e di contribuire a una comunità che cresce e si rinforza come un bosco.

Ore 19:00 – Marmellate: Jam session itinerante

Un’iniziativa che celebra la libertà di espressione e l’inclusione, dove musicisti di ogni livello e background possono improvvisare e collaborare. “Marmellate” è un circuito che nasce per dare voce a chi non ha sempre accesso ai palcoscenici ufficiali, creando spazi di socializzazione e di crescita collettiva per artisti e cittadini, in particolare nelle periferie.

Ore 21:40 – Sergio Raso: “Diversi come le note”

Sergio Raso, poeta e musicista, presenta un progetto che celebra la diversità culturale e sociale come forza fondamentale per la crescita dell’individuo e della collettività. Attraverso la musica e la parola, Raso racconta storie di evoluzione, cambiamento e resistenza, unendo suoni e tradizioni che parlano anche a chi vive ai margini.

Ore 22:30 – Ubuntu: Storie e canzoni senza confini

Un concerto che abbatte ogni barriera culturale, sociale e geografica. Ubuntu, che in lingua bantu significa “io sono ciò che sono in virtù di ciò che tutti siamo”, è un inno alla solidarietà e all’inclusività. Con una miscela di musica d’autore, sonorità mediterranee e tradizioni internazionali, lo spettacolo ci ricorda che la forza della musica è quella di unire, proprio come una comunità che cresce insieme.

Scecco Fest: un progetto culturale per le periferie

Scecco Fest, organizzato da La Strada, è molto più di un semplice evento musicale. È un’occasione per dare voce e visibilità alle periferie, spazi che spesso sono considerati marginali ma che in realtà sono ricchi di potenziale e di cultura. La musica diventa un mezzo per riappropriarsi degli spazi, incontrarsi e costruire comunità: il Parco Diffuso della Conoscenza e del Benessere è scenario di un processo culturale che valorizza l’identità e la creatività di chi vive la città.

Con il progetto Scecco Fest, portando la musica nelle periferie, La Strada conferma il suo impegno nel promuovere la cultura come strumento di inclusione e di cambiamento.