Coronavirus in Italia, mai così pochi decessi dal 2 marzo

In 4 regioni, tra cui la Calabria, si registrano 0 nuovi contagi. Tutti i numeri del Covid-19 in Italia

Sono 230.555 i contagiati totali per il coronavirus in Italia, 397 più di ieri. Il dato comprende attualmente positivi, vittime e guariti. In Lombardia sono 159 in più. Ieri l’incremento nazionale era stato di 300. Il dato è stato reso noto dalla protezione civile. Quattro regioni – Sardegna, Calabria, Molise e Basilicata – e la provincia autonoma di Bolzano registrano zero nuovi contagiati.

Sono 78 le vittime del coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, l’incremento più basso dal 2 marzo scorso. In Lombardia nell’ultima giornata se ne sono registrate 22, in calo rispetto ai 34 di ieri. I morti a livello nazionale salgono così a 32.955. Ieri l’aumento in tutta Italia era stato di 92 vittime. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Sono 52.942 i malati di coronavirus in Italia, 2.358 meno di ieri, quando il calo era stato di 1.294. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Gli attualmente positivi calano in tutte le regioni.

I DATI REGIONE PER REGIONE

POSITIVI

Nel dettaglio – secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile -, gli attualmente positivi sono:

24.477 in Lombardia (-738),

6.941 in Piemonte (-555),

4.146 in Emilia-Romagna (-213),

2.431 in Veneto (-147),

1.522 in Toscana (-114),

1.438 in Liguria (-118),

3.538 nel Lazio (-16),

1.575 nelle Marche (-87),

1.184 in Campania (-29),

513 nella Provincia autonoma di Trento (-4),

1.539 in Puglia (-139),

1.430 in Sicilia (-3),

375 in Friuli Venezia Giulia (-11),

909 in Abruzzo (-137),

179 nella Provincia autonoma di Bolzano (-5),

42 in Umbria (-4),

224 in Sardegna (-7),

31 in Valle d’Aosta (-2),

238 in Calabria ( -26 ),

( ), 36 in Basilicata (+0),

174 in Molise (-3).

Quanto alle vittime:

Lombardia 15.896 (+22),

Piemonte 3.812 (+14),

Emilia-Romagna 4.076 (+8),

Veneto 1.886 (+8),

Toscana 1.021 (+6),

Liguria 1.431 (+6),

Lazio 693 (+5),

Marche 996 (+1),

Campania 405 (+0),

Provincia autonoma di Trento 461 (+3),

Puglia 494 (+3),

Sicilia 271 (+1),

Friuli Venezia Giulia 329 (+0),

Abruzzo 400 (+0),

Provincia autonoma di Bolzano 291 (+0),

Umbria 75 (+0),

Sardegna 130 (+1),

Valle d’Aosta 143 (+0),

Calabria 96 (+0) ,

, Basilicata 27 (+0),

Molise 22 (+0).

I tamponi sono finora 3.539.927, in aumento di 57.674 rispetto al giorno precedente. I casi testati sono finora 2.253.252.

Sono saliti a 144.658 i guariti e i dimessi per il coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.677. Lunedì l’aumento era stato di 1.502. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Sono 521 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Coronavirus, 20 meno di ieri. Di questi, 183 sono in Lombardia, 13 meno di ieri. I malati ricoverati con sintomi sono invece 7.917, con un calo di 268 rispetto a ieri, mentre quelli in isolamento domiciliare sono 44.504, con un calo di 2.070 rispetto a ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

Fonte: Ansa