Reggina, chi è Pino Irrera: il vice di Marchionni con un passato… al Gallina

Classe 1961, nato a Messina, Giuseppe “Pino” Irrera è uno dei nuovi volti dello staff tecnico della Reggina. Sarà il vice di Marco Marchionni, che lo ha voluto al proprio fianco anche nella nuova avventura in amaranto. Ex calciatore, Irrera ha iniziato il percorso da allenatore nel settore giovanile del Catania. Nel corso della sua carriera ha poi lavorato al fianco di tecnici importanti come Sinisa Mihajlovic, Walter Zenga, Dario Marcolin, Vincenzo Montella, Rolando Maran e Luigi De Canio.

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Un profilo di grande esperienza, descritto dagli addetti ai lavori come il classico secondo allenatore capace di offrire un contributo prezioso nella gestione del gruppo e nel lavoro quotidiano sul campo. Irrera ha già lavorato con Marchionni al Ravenna. Un rapporto professionale consolidato, che il nuovo tecnico della Reggina ha deciso di riproporre anche sulla panchina amaranto.

C’è anche una curiosità che lega Pino Irrera a Reggio Calabria. Durante la carriera da calciatore, alla fine degli anni novanta, ha infatti indossato la maglia del Gallina alla cui presidente c’era l’attuale consigliere comunale Nino Zimbalatti. Un ritorno, dunque, in una città e in un territorio che Irrera ha già conosciuto nel corso del proprio percorso calcistico.