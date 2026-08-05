Reggina: prime prove di squadra, oggi amaranto in campo
Un test utile soprattutto a mister Marchionni per una serie di verifiche
05 Agosto 2026 - 10:15 | Redazione
Dopo giorni di lavoro intenso, la Reggina in campo per un allenamento congiunto. Questo pomeriggio gli amaranto affronteranno il primo dei tre test programmati durante il ritiro. L’avversario sarà la Polisportiva Bruinese. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 18, allo stadio “Grande Torino” di Cantalupa.
La gara consentirà di verificare le condizioni fisiche del gruppo dopo i primi carichi di preparazione. Per mister Marchionni sarà anche l’occasione per valutare il livello di assimilazione del sistema di gioco e approfondire le valutazioni su alcuni calciatori presenti in ritiro.
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