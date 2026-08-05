Reggina: mercato quasi completato, ecco cosa manca ancora. Per l’attacco…

Con le ufficializzazioni di Lancini e Acquadro, la campagna acquisti della Reggina può considerarsi quasi conclusa. Il lavoro del direttore sportivo Romairone, però, non è ancora terminato. All’appello mancano almeno due portieri, entrambi con ogni probabilità Under. Uno dovrebbe essere il classe 2006 Piras, per il quale si attende soltanto l’annuncio ufficiale.

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Reggina, attesa per i nuovi attaccanti

Le operazioni più importanti riguardano adesso il reparto offensivo. La società vuole consegnare a mister Marchionni centravanti di esperienza, capaci di garantire un numero importante di gol. È proprio questo ciò che è mancato alla Reggina nelle ultime tre stagioni. Per puntare alla vittoria del campionato serviranno attaccanti affidabili, abituati a reggere pressioni, responsabilità e soprattutto in grado di mettere la palla in rete.

La trattativa per Cosimo Patierno sembra ormai sfumata, così come avevamo anticipato qualche settimana fa. Un’operazione da subito complicata non solo per le cifre richieste, ma anche per la situazione contrattuale del calciatore con l’Avellino. La Reggina continua comunque a seguire calciatori che, nel corso della loro carriera, hanno segnato con continuità in diverse categorie. In difesa, dopo l’arrivo di Lancini, resta da definire la posizione di Rosario Girasole. Possibile che in questi giorni venga presa una decisione. Dovesse salutare il giovane 2006, servirà intervenire.

Comi obiettivo principale

Il nome in cima alla lista adesso è quello di Gianmario Comi. L’attaccante ha vissuto la sua prima esperienza tra i professionisti proprio con la Reggina (11 gol), nella squadra allora allenata da Davide Dionigi (2012-13). Negli ultimi nove anni, fatta eccezione per le parentesi con Vicenza e Crotone, Gianmario Comi ha indossato quasi sempre la maglia della Pro Vercelli, diventando uno dei punti di riferimento del club piemontese.

È lui, al momento, l’obiettivo principale per completare l’attacco amaranto. Ma non sarà l’unico. Insieme a Comi, infatti, la società punta a portare a Reggio Calabria almeno un altro centravanti.