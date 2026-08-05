La Cadi Antincendi Futura nel Girone B della A2 Élite: un vero e proprio giro d’Italia

La Divisione Calcio a 5 ha diramato i raggruppamenti per la prossima stagione di Serie A2 Élite, la seconda categoria del futsal nazionale, e per la Cadi Antincendi Futura, inserita nel Girone B, si prospetta un’avventura entusiasmante e ricca di stimoli. Un vero e proprio giro d’Italia che porterà i ragazzi del nuovo allenatore, mister Sylvio Rocha a calcare i parquet da nord a sud, con un calendario mai così variegato e affascinante.

Il tecnico brasiliano, reduce da undici anni alla guida della Came Treviso, guiderà la squadra in un girone che è un concentrato di geografia e passione futsalistica. Si viaggerà dall’Abruzzo alla Sicilia, dalla Liguria al Molise, dal Lazio all’Emilia Romagna, senza dimenticare la Puglia. Un vero e proprio viaggio attraverso l’Italia che vedrà la squadra reggina confrontarsi con le più svariate realtà sportive.

Il Girone B offre spettacolo e rivalità storiche. Per la Cadi Antincendi Futura, due derby sul calendario calendario. Il Derby dello Stretto contro la neopromossa PGS Messina,e il Derby di Calabria contro la Pirossigeno Cosenza, formazione appena retrocessa dalla massima serie.

Ma il girone è ricco di altre sfide affascinanti. Si ritrovano avversarie già incrociate nei playoff negli anni trascorsi, come l’Academy Pescara Futsal,S.s. Lazio, e la New Taranto, pronte a regalare emozioni e spettacolo, e poi trasferte inedite e stimolanti, come quella a Ravenna contro il Futsal Russi e quella a Genova per affrontare la Cdm Futsal, avversaria che la Futura conosce bene per averla incrociata in una competizione giovanile che ha decretato il bronzo Under 17.

Le quattordici squadre partecipanti compongono un puzzle di altissimo livello. Oltre alle già citate Pescara, Cosenza, Messina, Taranto, Russi e Genova, la Cadi Antincendi Futura se la vedrà con l’Atletico Canicattì, il Cnl Cus Molise, il Formia Futsal,, la Real Fabrica di Roma e il Sulmona.

La parola d’ordine è “restanza”, come sottolineato dallo sponsor Cadi Antincendi: investire sul territorio e portare il nome di Lazzaro, Motta San Giovanni e di tutta la Città Metropolitana di Reggio Calabria in alto in tutta Italia. Con un gruppo solido e un progetto tecnico chiaro, la Cadi Antincendi Futura è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.