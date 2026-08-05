Calcio: Trapani, il Tar respinge la richiesta di un’udienza straordinaria

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha respinto la richiesta del Trapani di anticipare l’udienza sul ricorso contro le penalizzazioni sportive. La discussione resta fissata per il 26 agosto, come già previsto dal calendario.

Il Tar non ha ancora esaminato la vicenda, ma ha stabilito che non ci sono motivi per convocare un’udienza straordinaria. Secondo i giudici, un’eventuale decisione cautelare sarebbe comunque arrivata a campionato già iniziato, con effetti limitati sulla classifica.

La società granata, ricordiamo, contesta le tre sanzioni inflitte dalla giustizia federale: la prima, del 12 giugno, ha confermato 7 punti di penalizzazione da scontare nella stagione 2025/26 e un’ammenda di 6.500 euro. La seconda, del 10 luglio, ha inflitto altri 5 punti di penalizzazione e una multa di 1.500 euro e la terza, del 14 luglio, ha comminato un’ulteriore penalizzazione di 5 punti con un’ammenda di 2.000 euro.

Il Trapani chiedeva l’annullamento dei provvedimenti ritenendoli illegittimi. Per il momento, però, la situazione rimane invariata: sarà il 26 agosto il giorno decisivo per l’esame del ricorso nel merito da parte del Tar.

fonte: trapanigranata.it