Segato Women: adesso è ufficiale, Morabito ceduta alla Roma

La Segato piazza un altro importante colpo in uscita. Ceduta alla Roma a titolo definitivo la giovane calciatrice Miriam Morabito. Dopo il trasferimento dello scorso anno di Beatrice Iiriti alla Fiorentina altra cessione che certifica il grande lavoro svolto dalla Segato Women in soli tre anni dalla nascita.

Miriam Mirabito anno 2010 si aggregherà alla squadra Primavera della Roma.

La felicità del presidente della Segato Agostino Cassalia: “Per tutti noi, dirigenti, staff tecnico ed anche genitori è una gioia infinita. Miriam rappresenta la voglia, la tenacia, la determinazione di chi vuole arrivare. Ci ha regalato grandi soddisfazioni con le convocazioni, sotto età con la nazionale femminile.

Tante squadre importanti erano interessate a Miriam, abbiamo condiviso, con piacere, la sua scelta di trasferirsi alla Roma.

L’organico della femminile si è arricchito in questa stagione di tante bravissime calciatrice sulle quali il nostro staff tecnico sta svolgendo un grandissimo lavoro e siamo fermamente convinti che arriveranno tante altre soddisfazioni. Sono previsti nel mese di agosto Open Day espressamente dedicati alla femminile”.