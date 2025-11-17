Sanità in Calabria, quando l’uscita dal commissariamento? Il Ministro Schillaci: ‘Sui tempi non so rispondere’

"Credo che in questi anni il presidente Occhiuto abbia fatto molto per la sanità calabrese, portando modernizzazione e portandola ad avere finalmente dati oggettivi", le parole di Schillaci

“Credo che in questi anni il presidente Occhiuto abbia fatto molto per la sanità calabrese, portando modernizzazione e portandola ad avere finalmente dati oggettivi che fino a poco tempo fa mancavamo dalla Regione Calabria.

Quindi un processo virtuoso di modernizzazione della Calabria e con risultati tangibili che il Mef esaminerà. Io sui tempi onestamente non so rispondere”. Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci rispondendo ai giornalisti all’Università della Calabria, a margine della seconda edizione degli Stati generali della sanità digitale e delle terapie digitali, sulla fine del commissariamento della sanità in Calabria.