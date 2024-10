Meloni e Schlein ‘comandano’. È l’ora delle donne in Italia? Forse (ancora) no

Dato storico in Italia: primo Presidente del Consiglio e segretario del Pd donna. E' la "vera" parità di genere o no?

In un’Italia che da quando è Italia corre a due corsie, alla guida di due dei più importanti partiti del Governo vi sono oggi due donne: Giorgia Meloni ed Elly Schlein.

In Italia è arrivata l’ora delle donne?

Mentre Netflix riporta a galla un passato neanche troppo lontano, con le donne bandite (in quanto donne) dell’esercitare la professione di avvocato (La legge di Lidia Poët ndr.), nella Penisola ci si batte ancora per l’uguaglianza.

Avere una donna al timone del Consiglio dei Ministri ed un’altra alla guida del Partito Democratico è indubbiamente un dato storico. Ma basterà questo a cambiare le sorti di un intero genere che lotta, ormai da tempo, per vedere riconosciuti i propri diritti? Assolutamente no.

La partita è, oggi più che mai, aperta. E sarà finita solamente quando si smetterà di parlare e tirare in ballo le quote rosa, che non fanno altro che aumentare il divario tra “maschi e femmine”.

Il vero happy ending si avrà quando una donna sarà stipendiata tanto quanto un collega uomo e quando non dovrà lavorare il quadruplo e mostrarsi invincibile agli occhi della società per aver ottenuto un posto che le spetta di diritto.

“Le donne devono fare qualunque cosa due volte meglio degli uomini per essere giudicate brave la metà” C.W.

Il giusto epilogo arriverà quando le donne capiranno che comportarsi da uomini non fa altro che autodiscriminare tutta la categoria. Ma la verità è che fintanto che una donna al potere farà ancora notizia, si dovrà urlare al mondo che non si tratta di nulla di eccezionale e che questa, dovrebbe essere la pura e semplice normalità.

Avere una più ampia rappresentanza del genere femminile all’interno dei palazzi in cui si muovono le fila del Paese è di certo un buon primo passo, ma è appunto solo questo: il principio. La strada, per la parità di genere è appena iniziata ed è, ancora, tutta in salita.