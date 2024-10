Sciamanna: “Sto bene a livello fisico, daremo il massimo per Reggio. I nuovi compagni…”

di Matteo Occhiuto – Ha parlato, ai microfoni della Web Tv della Reggina 1914, Jacopo Sciamanna. Direttamente dal ritiro di San Gregorio Magno, l’ex Correggese ha spiegato, al termine della terza seduta dall’allenamento della nuova stagione, le proprie condizioni fisiche: “Sto abbastanza bene, il ginocchio ha risposto bene, anche grazie ad un lavoro personale che ho fatto durante l’estate”.

Sui tanti nuovi arrivi ha poi aggiunto: “Dovremo far capire ai nuovi arrivati il valore di questa maglia, di questa piazza, di queste gente che vive di calcio. Faremo il possibile per rispettare le direttive di Mister e Taibi. Vedo un gruppo nuovo ma già abbastanza coeso e motivato a far bene: penso che possiamo riuscire a farlo tranquillamente”

