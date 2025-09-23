Ascensore chiuso a Scilla, Santagati: ‘Turisti in affanno. Ennesima occasione mancata’

«”Non si possono fare tutte quelle scale!” è il grido, a metà tra la frustrazione e la delusione, che arriva da molti turisti ancora presenti a Scilla, costretti a rinunciare o ad affrontare non poche difficoltà per raggiungere piazza San Rocco da Marina Grande. A causa dell’ascensore chiuso, ancora una volta il nostro borgo si mostra impreparato ad accogliere i visitatori, offrendo un’immagine poco ospitale e profondamente distante da quella che dovrebbe essere una località turistica di rilievo nazionale e internazionale».