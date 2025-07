Sicurezza nella movida di Scilla: oltre 2.500 euro di sanzioni

Proseguono i servizi dei Carabinieri della Compagnia di Villa San Giovanni nel cuore di Scilla, una delle mete turistiche più frequentate della costa tirrenica calabrese, soprattutto durante la stagione estiva, quando il centro storico e la zona del lungomare si animano di residenti, turisti e giovani attratti dalla movida.

Presenza intensificata nelle ore serali e notturne

Nel fine settimana, i militari dell’Arma hanno intensificato la loro presenza sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale nelle ore serali e notturne. L’obiettivo è stato quello di garantire l’ordinato svolgimento della vita cittadina e assicurare un elevato livello di sicurezza per tutti gli utenti della strada, sia automobilisti che pedoni.

Violazioni al Codice della Strada e sanzioni elevate

Durante i controlli, è emersa una diffusa attenzione da parte della cittadinanza verso le principali regole del Codice della Strada, in particolare per quanto riguarda la guida sotto l’effetto di alcol, una delle principali cause di incidenti, soprattutto nei fine settimana. Tuttavia, non sono mancate le violazioni: i Carabinieri hanno contestato diverse infrazioni, per un ammontare complessivo di circa 2.500 euro.

Le infrazioni più ricorrenti

Tra le sanzioni elevate, le più ricorrenti hanno riguardato il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei conducenti e dei passeggeri, nonché l’inefficienza di dispositivi di sicurezza e illuminazione dei veicoli, elementi fondamentali per garantire la visibilità e la protezione in caso di sinistro.

Attività di prevenzione e sensibilizzazione dei cittadini

L’attività di controllo ha rappresentato anche un’occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del rispetto delle norme stradali. I militari, oltre a sanzionare le condotte illecite, hanno dialogato con i cittadini, richiamando l’attenzione sul valore della prevenzione e sulla responsabilità individuale nella guida.

L’impegno dell’Arma per la sicurezza pubblica

L’Arma dei Carabinieri ribadisce il proprio impegno quotidiano a tutela della sicurezza pubblica e invita tutti gli utenti della strada, in particolare i più giovani, a mantenere comportamenti prudenti e rispettosi delle regole, contribuendo così a rendere più sicuri i luoghi del divertimento e della socialità.