“Scilla Land”: il parco tematico sul mito di Ulisse proposto dalla candidata sindaco Carmen Santagati

La lista “Scilla Mediterranea – Santagati Sindaco” lancia la proposta di realizzare a Melia un Parco Tematico Culturale eco-sostenibile ispirato al Mito di Scilla. Un vero e proprio parco di intrattenimento che coinvolgerà in un’esperienza immersiva e formativa in un Viaggio nei Miti del Mediterraneo.

L’idea nasce dalla volontà di incentivare l’afflusso turistico, coniugandolo con la creazione di posti di lavoro qualificati, e di valorizzare il territorio, in particolare quello collinare, facendone un volano per la realizzazione di infrastrutture.

Il brand identitario di Scilla ed il suo mito è al centro del progetto per la creazione di un Polo Culturale e di una struttura per l’ospitality per Eventi nazionali ed internazionali, come festival e convegni.

“Vogliamo creare nuove opportunità economiche, occupazionali e culturali. Per questo partendo dalla valorizzazione del legame col Mediterraneo del nostro territorio, proponiamo di coniugare cultura, intrattenimento, innovazione e turismo.

Siamo convinti che una struttura unica e attrattiva, dinamica, come Scilla Land possa garantire una crescita omogenea in tutto il territorio, coinvolgendo le frazioni nello sviluppo economico, culturale, sociale e turistico.” – comunica Carmen Santagati, candidata a Sindaco del Comune di Scilla – “In attesa di attivare un tavolo tecnico da istituire con gli enti preposti e le associazioni ambientaliste, per valutare l’impatto ambientale dell’opera abbiamo già iniziato una verifica per attivare un PPP (partenariato pubblico-privato, istituto giuridico normato dal codice dei contratti) al fine di realizzare una cooperazione tra il Comune e i privati per finanziare, costruire e gestire un parco tematico unico nel suo genere.”

“Intendiamo creare un ponte tra passato e futuro, tra mito e realtà” sostiene Carmen Santagati “Trasformare il mito e la storia in un’esperienza immersiva con attrazioni spettacolari, tecnologie all’avanguardia, realtà aumentata, ologrammi, scenografie interattive e un forte legame, appunto, con la cultura mediterranea”

“Facile elencare le positive ricadute, sia dirette che indirette, a livello locale, regionale e persino nazionale della realizzazione, di un parco tematico del genere. Anzitutto occupazionali, con la creazione di nuovi posti di lavoro in ambito gestionale (biglietteria, sicurezza, manutenzione, accoglienza, ristorazione, animazione, ecc.). Ma anche e soprattutto ricadute economiche indirette con un inevitabile aumento dell’indotto dovuto all’aumento dell’afflusso turistico nella zona.

Una aumentata visibilità di Scilla e del suo territorio a livello nazionale/internazionale attrarrà inoltre altri investimenti (anche non turistici), nonché collaborazioni con scuole e Università (corsi turismo, eventi, ospitalità, stage e tirocini per studenti). Noi ci crediamo e speriamo di poter vedere realizzato questo sogno!”, conclude la candidata a Sindaco della lista Scilla Mediterranea, Carmen Santagati.