Scilla, Santagati: ‘65.000 euro spesi, ma non è rimasto nulla’. Il disappunto della Capogruppo di minoranza

Si è da poco concluso a Scilla un evento con un costo presunto di 65.000 euro a valere sui fondi PNRR nell’ambito del programma “Attrattività dei Borghi”. Un convegno dedicato a temi importanti quali Silver Economy, sanità digitale, cultura accessibile e welfare generativo. Tuttavia, a fronte delle ingenti risorse investite, la comunità di Scilla non ha ottenuto, secondo Carmen Santagati, alcun beneficio concreto.

«È doveroso esprimere profondo disappunto – dichiara Carmen Santagati, capogruppo di minoranza “Scilla Mediterranea” – per l’utilizzo di risorse pubbliche che, invece di produrre un impatto reale sul territorio, si sono limitate a finanziare un evento senza ricadute tangibili. Il convegno si inserisce in un progetto milionario avviato ormai da anni ed abbiamo fatto richiesta di tutta la documentazione per avere contezza di come sono stati spesi i contributi».