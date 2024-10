Scilla e Tropea nel programma televisivo giapponese ‘Finestre nel Mondo’

In questo giorni infuocati, dal 27 giugno al 1 luglio, a Scilla e a Tropea, mentre le fiamme minacciavano i due borghi più belli del tirreno calabrese, una troupe televisiva giapponese della TBS, uno dei più importati network televisivi del Giappone, sfidando il caldo torrido sono riusciti a realizzare le riprese video (anche con l’ausilio di un drone) per un documentario televisivo molto popolare, che andrà in onda nei prossimi mesi, di sera nell’ora di punta.

Si tratta del programma televisivo ” Finestre nel mondo” prodotto da TBS Vision.

E’ un documentario televisivo sulle finestre del mondo ed i personaggi che stanno dietro esse.

Il programma viene mandato in onda settimanalmente in Giappone. Ogni episodio dura circa 10 minuti.

In dieci anni TBS Vision ha documentato e trasmesso piu’ di 520 episodi sulle finestre nel mondo.

Cercando di documentare un felice connubio tra la finestra interessante ed il personaggio dietro essa.

In italia sono stati già realizzati diversi episodi.

Durante la permanenza in Calabria, la troupe TBS ha realizzato:

Una ripresa dedicata a Scilla , la pesca di pesce spada, un anziano pescatore che ancora va a pesca e la sua casa con una finestra che da sul mare.

Mentre a Tropea, si è scelto una finestra di un appartamento ubicato nello storico “Convento della Pietà”, risalente al 16esimo secolo che si affaccia su uno dei panorami più belli al mondo, l’isola di Tropea con la chiesetta, e le bianche spiagge sottostanti. Alcune riprese hanno riguardato la lavorazione della cipolla rossa di Tropea.

Per la puntata di Tropea, lo staff di Tropea.biz ha contribuito alla pianificazione e al supporto in loco, come già successo 5 anni fa per il documentario della BBC.

Fonte: tropea.biz