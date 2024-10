A Scilla un intero weekend all’insegna dei dolci di carnevale

Al via nel prossimo weekend il primo dei tanti eventi in programma nel corso di tutto il 2017 nell’ambito di “Scilla 365”, il nuovo progetto di promozione turistica e territoriale del borgo di Scilla e della Costa Viola organizzato dalla Pro loco scillese e dalla società “New Talk Srl”. Oltre venti appuntamenti (calendario completo su www.scilla365.it) nel segno della musica, dell’enogastronomia, dello sport e dell’innovazione digitale animeranno una kermesse che punta alla creazione di un village di respiro internazionale, un vero e proprio modello di marketing territoriale che fa della destagionalizzazione e dell’utilizzo dei piccoli attrattori i suoi elementi caratterizzanti.

Si comincia il prossimo fine settimana con l’evento “Expò Pasticceria e Gelateria” sul tema del Carnevale organizzata da Apar (Associazione Pasticceri Reggini), Conpait Gelato e Siga Associazione Italiana Gelatieri. Sabato 25 febbraio, alle ore 16, è in programma il convegno “I dolci d’Italia – Materie prime di qualità in pasticceria” nella sala d’armi del Castello di Scilla.

A seguire, domenica 26 febbraio alle ore 15.30 (ingresso gratuito), presso le sale espositive del Castello di Scilla, andrà in scena l’Expò Pasticceria e Gelateria nel corso del quale sarà possibile degustare i dolci della tradizione legati al Carnevale.