Sciopero generale, Caronte & Tourist: ‘Servizi minimi garantiti nello Stretto e per le isole’

In previsione dello sciopero generale di venerdì 12 dicembre proclamato da CGIL con l’adesione della federazione di categoria FilT-CGIL contro la Legge di Bilancio 2026, il Gruppo Caronte & Tourist ha predisposto lo schema dei servizi minimi da assicurare nelle ventiquattr’ore di sciopero (dalle ore 00:00 alle ore 23:59) nello Stretto di Messina e da e per le isole minori individuando navi e lavoratori comandati.

I servizi minimi garantiti nello Stretto di Messina

Nello specifico, Caronte & Tourist comunica che saranno in servizio nello Stretto almeno due navi tra Rada San Francesco e Villa San Giovanni (con partenze ogni quaranta minuti) e una nave tra Tremestieri e Villa San Giovanni (con partenze ogni due ore).

Per quanto concerne invece le isole minori, saranno in servizio:

tre navi da e per le Eolie ;

; due navi (per tre linee) da e per le Egadi ;

; una nave da e per le Pelagie ;

; una nave da e per Ustica ;

; una nave da e per Pantelleria.

Ulteriori informazioni saranno disponibili online sul sito del Gruppo Caronte & Tourist (carontetourist.it). Messaggi informativi saranno trasmessi a bordo delle navi in servizio.