Stretto di Messina, proclamato lo sciopero del personale Blu Jet
Durante lo sciopero non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni
13 Aprile 2026 - 08:37 | Comunicato Stampa
Le Segreterie Regionali Sicilia delle Organizzazioni sindacali FILT e UILT hanno proclamato uno sciopero di 8 ore del personale Blu Jet, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 di venerdì 17 aprile 2026.
Durante lo sciopero non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni.
Informazioni sul sito www.blujetlines.it