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Stretto di Messina, proclamato lo sciopero del personale Blu Jet

Durante lo sciopero non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni

13 Aprile 2026 - 08:37 | Comunicato Stampa

Blujet

Le Segreterie Regionali Sicilia delle Organizzazioni sindacali FILT e UILT hanno proclamato uno sciopero di 8 ore del personale Blu Jet, dalle ore 09:00 alle ore 17:00 di venerdì 17 aprile 2026.

Durante lo sciopero non saranno garantite le coincidenze con i treni a lunga percorrenza in partenza/arrivo a Villa San Giovanni.

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Informazioni sul sito www.blujetlines.it 

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