Il cordoglio del Sindaco Giuseppe Falcomatà per la scomparsa di Pasquale Favano

“Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Pasquale Favano, uno dei simboli della pallacanestro reggina ed autentica figura di riferimento per intere generazioni di sportivi. La sua morte rappresenta una perdita enorme non solo per la comunità sportiva, ma per l’intera città di Reggio Calabria, che oggi saluta uno dei suoi figli migliori”.

È quanto afferma il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà esprimendo sentimenti di cordoglio per la morte di Pasquale Favano.

Leggi anche

Il ricordo del Sindaco: una vita per la Viola

“Un uomo di sport – aggiunge il sindaco – un gentiluomo d’altri tempi, attaccato come pochi ai colori neroarancio e figura di straordinaria umanità. Un punto di riferimento per la Cestistica Piero Viola, alla quale ha legato gran parte della sua vita, contribuendo con passione e dedizione alla crescita della pallacanestro in città, dentro e fuori dal campo.

Un ‘signore dello sport’, come in molti oggi lo ricordano, capace di unire gentilezza e rigore, semplicità e carisma. Sempre presente, discreto, operativo. Dalle giovanili alla prima squadra, dalle strutture sportive al cuore pulsante del movimento neroarancio, Pasquale Favano ha vissuto ogni fase della sua esperienza sportiva con un amore instancabile per la Viola e per la città.

Il suo volto familiare era il primo a dare il benvenuto e l’ultimo a spegnere le luci, con quel sorriso che tutti ricordiamo e che resterà per sempre impresso nella nostra memoria”.

Il saluto della città di Reggio Calabria

“A nome mio personale, dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza reggina, esprimo il più profondo cordoglio e la nostra vicinanza alla famiglia di Pasquale Favano e ai tantissimi che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Ci lascia un uomo buono e generoso, ma resta il suo esempio, fatto di rispetto, spirito di servizio e passione autentica per lo sport. Reggio Calabria non lo dimenticherà”.