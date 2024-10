Scossa di terremoto avvertita in Calabria

Un terremoto di magnitudo ML 4.0 è avvenuto nella zona: 2 km NW Caraffa di Catanzaro (CZ), il

07-10-2019 06:11:32 (UTC) 36 minuti,

07-10-2019 08:11:32 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.89, 16.47 ad una profondità di 27 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Numerose le chiamate pervenute in Sala Operativa da Lamezia Terme, Catanzaro, Caraffa, Tiriolo. Il sisma è stato avvertito in molte zone della regione. Tanta paura ma al momento non si registrano danni a persone o cose. Tanta paura e gente per strada, evacuati gli istituti scolastici.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 4 è classificato come terremoto “leggero”e descritto nel modo seguente: oscillazioni evidenti per gli oggetti interni; i danni strutturali agli edifici sono rari.