Terremoto nella notte: forte scossa avvertita a Reggio Calabria

Tre diverse scosse a distanza di pochi minuti l'una dall'altra, una è stata avvertita chiaramente in città. I dati dell'INGV

Notte “movimentata” nello Stretto. Tra le 2:46 e le 2:53 di oggi, sabato 21 marzo 2026, l’INGV ha registrato tre scosse di terremoto a pochi minuti l’una dall’altra nel Tirreno Meridionale, precisamente nella zona delle Isole Eolie, in provincia di Messina.

La scossa più forte è stata la prima, quella percepita distintamente a Reggio Calabria, dove diversi cittadini sono stati svegliati, nel cuore della notte, dal sisma.

Secondo i dati ufficiali diffusi dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il primo terremoto, di magnitudo ML 4.6, è avvenuto alle 2:46:04 ora italiana nella zona del Tirreno Meridionale (mare), con coordinate 38.5342, 14.1877 e una profondità di 29 chilometri.

Pochi minuti dopo, alle 2:49:09, è stata registrata una seconda scossa di magnitudo ML 4.3, sempre nella stessa zona delle Isole Eolie (Messina). In questo caso le coordinate indicate dall’INGV sono 38.4583, 14.2103, con una profondità di 11 chilometri.

La sequenza si è poi completata con una terza scossa, più lieve, alle 2:53:31, di magnitudo ML 3.0, ancora nella zona del Tirreno Meridionale (mare). Le coordinate rilevate sono 38.5247, 14.1987, sempre con una profondità di 11 chilometri.