Scuderia Aspromonte: i risultati dei piloti allo slalom Giarre-Milo

Sabato rombante e ricco di soddisfazioni per la Scuderia Aspromonte, impegnata oltrestretto per lo slalom Giarre-Milo.

Grandiosa prestazione per Francesco Crucitti, che si impone con gran margine in classe N 1600 sulla consueta Peugeot 106 e si assicura anche la vittoria nella classifica generale di gruppo. Ottimo risultato anche per il veterano Rocco Musolino, piazzatosi onorevolmente alle sue spalle.

Grande risultato anche per Luigi Molinetti, che si è imposto in classe RS 1600 con la sua Peugeot 106 ed ha trionfato anche nella generale di gruppo. Buon terzo posto, infine, per il giovanissimo Michael Lombardo, piazzatosi al terzo posto nella stessa classe.

Soddisfattissimo il presidente Lello Pirino, che si congratula con i ragazzi, autori di queste ottime prestazioni nonostante i ben noti problemi che stanno attanagliando questo inizio di stagione sportiva.