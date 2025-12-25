Scuola Calabria, plauso per la nomina di Giannicola all’USR
25 Dicembre 2025 - 18:32 | Comunicato Stampa
Scuola Calabria accoglie con grande favore la nomina della dott.ssa Loredana Giannicola a Direttore generale dell’USR Calabria, riconoscendone le competenze, il profilo professionale e l’attenzione costante al dialogo con il mondo della scuola.
L’esperienza maturata all’Ambito Territoriale di Cosenza
L’esperienza maturata alla guida dell’Ambito Territoriale di Cosenza rappresenta una garanzia di equilibrio, responsabilità e visione condivisa delle politiche scolastiche regionali.
Il ringraziamento della UIL Scuola Calabria
Alla dott.ssa Antonella Iunti va il ringraziamento della UIL Scuola Calabria per il lavoro svolto e per il contributo determinante offerto allo sviluppo del sistema scolastico calabrese.