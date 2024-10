Scuola Calcio F. Cozza: iniziati gli Open Days, il programma della settimana

Ha preso il via nella giornata di ieri la settimana dedicata agli Open Days per la Scuola Calcio Francesco Cozza. La solita grande risposta in fatto di partecipazione con tantissimi giovani calciatori che hanno risposto alla chiamata della società tra vecchie e nuove conoscenze per le categorie 2007 e 2008. Si riparte da domani con questo programma:

Giorno 28 agosto, sempre alle ore 16,30, l’Open Day riguarderà i nati nel 2009-2010 e la settimana di raduni si concluderà il 30 agosto, stesso orario, con la presenza di tutte le categorie dai 2007 ai 2015.

Si ricorda, inoltre, che l’attività di Scuola Calcio ripartirà ufficialmente lunedì 2 settembre alle ore 15,00, sempre presso il centro sportivo Clivia Reggio Village.

Dal 26 di agosto si possono effettuare le iscrizioni per la nuova stagione.

CLIVIA REGGIO VILLAGE: Per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo da lunedi a venerdi dalle ore 14,30 alle ore 19. Per l’affitto dei campi chiamare al 328.1267645.