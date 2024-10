Scuola Calcio Francesco Cozza: un’altra settimana di Open Day’s (foto)

Una risposta significativa in termini di partecipazione, quella ottenuta dalla Scuola Calcio Francesco Cozza, in questa settimana in cui è stato organizzato l’Open Day per gli atleti nati dal 2008 fino al 2016 e che si completerà nella giornata di oggi. E’ stata impiegata ed impegnata tutta la squadra di tecnici su più campi per lo svolgimento dell’attività ed è per questo motivo che la società ha deciso di raddoppiare, concedendo la possibilità di una seconda settimana del tutto gratuita.

Al Clivia Reggio Village, quindi, centro sportivo a disposizione di tutti gli atleti (dal 2008 al 2016) anche nei giorni di lunedi 31 agosto, mercoledi 2 e venerdi 4 settembre, prima del via ufficiale della nuova stagione, programmato per il prossimo 7 settembre. La scuola calcio Francesco Cozza comunica, inoltre, per chi volesse, che è possibile iniziare sin da ora ad effettuare le iscrizioni, presso la segreteria del centro sportivo.