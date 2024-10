La Scuola Calcio Francesco Cozza ha riaperto le iscrizioni

Al Clivia Reggio Village si è nel pieno delle attività. La Scuola Calcio Francesco Cozza partecipa con tutte le categorie ai vari campionati FIGC, ASC e UISP, visto l’elevato numero di iscritti e per dare a tutti la possibilità di poter giocare. I risultati che si stanno ottenendo sono incoraggianti, fermo restando sempre quello che è il primo obiettivo in assoluto e cioè il divertimento.

La Scuola Calcio Francesco Cozza, insieme ad una esperienza quasi ventennale nel settore giovanile, vanta responsabili e tecnici di assoluto livello, tutti riconosciuti FIGC.

I giorni di allenamento sono stabiliti in lunedi, mercoledi e venerdi dalle 15,00 alle 16,30 e per alcuni gruppi (2007 e 2009) il doppio turno che va dalle 16,30 alle 18. Le iscrizioni sono aperte per gli atleti nati dal 2007 fino al 2015.

CLIVIA REGGIO VILLAGE: Per qualsiasi informazione, ci si può rivolgere alla segreteria del centro sportivo da lunedi a venerdi dalle ore 14,30 alle ore 19. Per l’affitto dei campi o della saletta per compleanni, chiamare al 328.1267645.