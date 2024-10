Scuola Calcio Reggina, Simone Perrotta darà il calcio di inizio

Dopo il Settore Giovanile, il 4 settembre 2018 al Centro Sportivo “Reggio Village” riparte anche la Scuola Calcio della Reggina per i nati dal 2008 al 2013. Ospite d’onore il campione del mondo Simone Perrotta che darà il “calcio d’inizio” alla nuova stagione.

L’ex calciatore amaranto ha immediatamente accettato l’invito del presidente Mimmo Praticò e del responsabile del settore giovanile Emanuele Belardi.

Cresciuto nel settore giovanile amaranto, con la maglia della Reggina colleziona 77 presenze in serie B. Dopo una breve parentesi nella Juventus, Perrotta veste le maglie di Bari e Chievo per poi affermarsi definitivamente con la maglia della Roma dove colleziona 326 presenze impreziosite da 49 reti realizzate in tutte le competizioni a cui la Roma partecipa. Con la maglia giallorossa vince due Coppe Italia consecutive nel biennio 2007-2008 e una Supercoppa italiana nel 2007.

L’apice della carriera, la vittoria della Coppa del Mondo al Mondiale del 2006 in Germania. Simone Perrotta gioca da titolare le sette partite disputate dalla Nazionale Italiana.

Tutte le informazioni riguardanti le modalità di iscrizione, saranno rese note nei prossimi giorni