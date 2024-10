Reggio, scuola di Catona: sinergia tra Comune e Regione. L’ass. Briante fa chiarezza

Il Comitato dei genitori della Scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di Catona si è riunito a distanza di una settimana dall’inizio dell’anno scolastico per fare il punto della situazione relativa alle problematiche che sono sorte in seguito alla chiusura della scuola media di Catona.

“Quello che temevamo e che paventavamo si è, purtroppo, concretizzato. È difficilissimo combinare gli orari nei turni pomeridiani perché si crea tanto disagio, ed è ancora più difficile gestire la logistica familiare – afferma in una nota il comitato dei genitori – Per non parlare dell’impossibilità di svolgere qualsiasi attività extra scolastica. I nostri figli stanno vivendo una vita sospesa. Tutte preoccupazioni che abbiamo fatto presente anche per iscritto all’amministrazione comunale. Intanto, teniamo a ringraziare il direttore della “Scuola Superiore per Mediatori Linguistici” per averci concesso la possibilità di utilizzare l’aula magna dell’Ex Ciapi per svolgere l’assemblea e, soprattutto, l’assessore comunale all’Istruzione di Reggio Calabria, Anna Briante, per essere stata presente all’incontro fornendo notizie relative ai lavori che, purtroppo, non sono ancora iniziati per un problema burocratico. Ciò che manca è un atto fondamentale: una delibera della Regione Calabria che possa concedere l’uso dei locali regionali dell’ex Ciapi al Comune di Reggio Calabria. I lavori potranno iniziare solo dopo la ricezione dell’atto della giunta. Malgrado gli inaspettati ritardi, è emersa, comunque, una sinergia istituzionale tra il Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria, che promette di risolvere il disagio e garantire al più presto stabilità e tranquillità alle famiglie e agli alunni della Dante Alighieri.

«Occorre attendere che si riunisca la Giunta regionale, probabilmente tra martedì e mercoledì – ha dichiarato l’assessore Briante – ma, questa non essendo di competenza comunale, non è una decisione su cui posso dare certezze. Posso, invece, affermare che, appena al Comune arriverà la delibera, gli operai saranno subito autorizzati ad iniziare i lavori presso l’ex Ciapi. Formalmente la delibera è già stata preparata, siamo in contatto quotidiano con l’assessore regionale all’Istruzione, Caracciolo, che ci ha fornito garanzie sulla necessità di dover solamente attendere i lavori della Giunta per formalizzare la delibera. Abbiamo preso impegni importanti con la Regione Calabria per riuscire ad ottenere la concessione di utilizzo dei locali dell’ex Ciapi, proprio perché così verrà mantenuto il principio di territorialità; le 14 classi della scuola media di Catona rimarranno insieme; e, specialmente, perché sappiamo bene che questa sistemazione potrà venire incontro alle esigenze dei genitori».

Nonostante le rassicurazioni fornite durante l’assemblea, come Comitato teniamo a precisare che abbiamo accolto questa soluzione dei turni pomeridiani solamente per un periodo temporaneo, pertanto, qualora gli impegni presi dalle istituzioni verranno disattesi oppure i lavori per l’adeguamento dei locali si protrarranno per tempi più lunghi, valuteremo eventuali forme di protesta nelle sedi opportune per tutelare i diritti dei nostri figli“.