Occhiuto-bis, seconda seduta del Consiglio Regionale
La seconda seduta della legislatura Occhiuto Bis include importanti provvedimenti sui rendiconti finanziari 2024 e modifiche allo Statuto regionale
19 Novembre 2025 - 10:56 | Redazione
Domani, 20 novembre 2025, si terrà la seconda seduta del Consiglio Regionale della Calabria della nuova legislatura. Durante questa sessione, i consiglieri discuteranno diversi provvedimenti amministrativi e leggi, con particolare attenzione ai rendiconti finanziari 2024 di vari enti regionali e ad alcune modifiche legislative rilevanti per l’assetto istituzionale della Regione.
Ordine del Giorno della Seduta
- Proposta di Provvedimento Amministrativo n.5/13^ di iniziativa della Giunta regionale: “Rendiconto esercizio 2024 dell’Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (ARCEA)” – Relatore: L. DE FRANCESCO
- Proposta di Provvedimento Amministrativo n.6/13^ di iniziativa della Giunta regionale: “Rendiconto esercizio 2024 dell’Azienda Calabria Verde” – Relatore: L. DE FRANCESCO
- Proposta di Provvedimento Amministrativo n.7/13^ di iniziativa della Giunta regionale: “Rendiconto esercizio 2024 dell’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro (ARPAL)” – Relatore: L. DE FRANCESCO
- Proposta di Provvedimento Amministrativo n.9/13^ di iniziativa della Giunta regionale: “Rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali (EPMR)” – Relatore: L. DE FRANCESCO
- Proposta di Provvedimento Amministrativo n.10/13^ di iniziativa della Giunta regionale: “Rendiconto generale per l’esercizio 2024 dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Serre” – Relatore: L. DE FRANCESCO
- Proposta di Provvedimento Amministrativo n.11/13^ di iniziativa della Giunta regionale: “Rendiconto generale per l’esercizio 2024 dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC)” – Relatore: L. DE FRANCESCO
- Proposta di Provvedimento Amministrativo n.12/13^ di iniziativa della Giunta regionale: “Rendiconto generale per l’esercizio 2024 dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Pubblica Calabria (ATERP CALABRIA)” – Relatore: L. DE FRANCESCO
- Proposta di Legge n.1/13^ di iniziativa della Giunta regionale: “Rendiconto Generale e Rendiconto Consolidato relativi all’esercizio finanziario 2024” – Relatore: L. DE FRANCESCO
- Proposta di Provvedimento Amministrativo n.13/13^ di iniziativa della Giunta regionale: “Bilancio consolidato dell’anno 2024 della Regione Calabria – articolo 68 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118” – Relatore: L. DE FRANCESCO
- Proposta di Legge Statutaria n.1/13^ di iniziativa dei Consiglieri D. GIANNETTA, P. CAPUTO, V. PITARO, G. MATTIANI, A. BRUTTO: “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2004, n.25 (Statuto della Regione Calabria)” – Relatore: D. GIANNETTA
- Proposta di Legge n.4/13^ di iniziativa dei Consiglieri D. GIANNETTA, P. CAPUTO: “Disciplina del referendum popolare per l’approvazione dello statuto regionale” – Relatore: D. GIANNETTA