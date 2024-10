La Segato Femminile Under 15 conquista il titolo regionale. Strapazzato il Crotone

Ennesimo trofeo in bacheca per la società reggina del presidente Cassalia

Si chiude con un’altra vittoria la cavalcata che ha portato l’Under 15 alla vittoria del titolo regionale del campionato nazionale femminile. Le ragazze di mister Mazzei strapazzano le pari età del Crotone, 8-1 il risultato finale, con Miriam Morabito che ruba la scena con 4 reti, poi capitan Giorgia De Stefano 2, Nicole Negro e Salerno. Bravissime tutte le ragazze che in questi pochi mesi di percorso hanno fatto grandi miglioramenti.

Fa centro al primo anno la Segato Woman, per un progetto tecnico fortemente voluto dal presidente Agostino Cassalia e che sicuramente sarà seguito con particolare attenzione.

“Siamo molto contenti, afferma il massimo dirigente della crescita di tutti i gruppi femminili, va dato atto ai mister Mazzei e Vadalà di aver svolto un ottimo lavoro.

Anche il gruppo Under 12 ci sta regalando grandi soddisfazioni, ci impegneremo per migliorare l’aspetto organizzativo visto che i campionati sono molto impegnativi oltre che tecnicamente anche a livello logistico“.