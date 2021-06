Juventus Training Camp. Iscrizioni ancora aperte fino a giovedi 24 giugno

Tornano i campus estivi di calcio Juventus dedicati a ragazzi e ragazze: scendi in campo e migliora le tue abilità attraverso giochi, competizioni e sfide, sempre in compagnia dei nostri tecnici professionisti. Con i camp di calcio firmati Juventus potrai vivere la tua estate come una vera stella dello sport, in compagnia di tanti ragazzi e ragazze che condividono la tua stessa passione.

Un’esperienza estiva all’insegna dello sport, da trascorrere nelle Scuole Calcio Juventus presso ben 21 città in tutta Italia, per rafforzare le proprie capacità tecniche sotto la supervisione di allenatori qualificati Juventus. Il tutto, senza naturalmente dimenticare il divertimento. E con il programma Personal Training Pro, l’allenamento si fa ancora più intenso, con esercizi di perfezionamento mirati in gruppi ridotti.

Il Training Camp si svolgerà presso il Clivia Reggio Village di Viale Messina 54 – Reggio Calabria

Iscrizioni fino a giovedi 24 giugno. Camp dal 28 giugno fino al 2 luglio per ragazzi/e dai 6 ai 17 anni.

Il tuo kit di benvenuto

Ogni iscritto riceverà il Kit completo personalizzato Juventus composto da: 1 maglia gara home 2020/21, 1 maglia Juventus Academy, 2 paia di pantaloncini, 2 paia di calzettoni e 1 sacca nonché una medaglia e un gadget Juventus.

La giornata tipo

8:00/9:00 - Arrivo partecipanti. L’orario preciso di arrivo per ogni giocatore verrà comunicato prima dell’inizio del Camp.

9:00 - Allenamento

10:15 - Pausa per igienizzazione e lavaggio mani e per idratazione / merenda

10:40 - Allenamento

12:15 - Pranzo + Animazione

15:00 - Allenamento

16:15 - Pausa per igienizzazione e lavaggio mani e per idratazione / merenda

16:40 - Allenamento

18:00 - Fine attività e riconsegna. L’orario preciso di riconsegna per ogni giocatore verrà comunicato prima dell’inizio del Camp.

18-19/19-20 - Personal Training Pro, per chi avrà scelto questa modalità.

Le attività del camp

Nel corso della giornata si succedono allenamenti e momenti ludici in cui i ragazzi vengono impegnati in coinvolgenti giochi e competizioni. Tornei, sfide sportive (calcetto, ping pong), giochi di abilità, sono solo alcune delle occasioni in cui i ragazzi diventano i veri protagonisti della vacanza. I ragazzi sono seguiti da uno staff tecnico, di animazione e medico con la priorità di garantire la totale sicurezza e tutela dei partecipanti.

ESERCITAZIONI TECNICHE: Uso costante del pallone, proposte sempre diverse e stimolanti, correzione ed attenzione al gesto, coinvolgenti gare tecniche, di abilità e precisione sono le nostre prerogative didattiche che hanno come obiettivo non solo quello di sviluppare la conoscenza del gioco del calcio ma anche di garantire ad ognuno la possibilità di migliorare il proprio bagaglio tecnico.

ESERCITAZIONI TATTICHE: Esercitazioni mirate al gioco di squadra con giochi e partite studiate appositamente per trasmettere ad ognuno la possibilità di imparare i segreti di ogni ruolo e di ogni reparto e, ai più grandi, di conoscere le strategie tattiche dei differenti moduli di gioco.

PROGRAMMI PER PORTIERI: Ogni settimana un programma specifico viene svolto per i portieri con esercitazioni mirate e studiate appositamente per affinare le caratteristiche specifiche e la tecnica del ruolo più complesso e difficile tra tutti.

Lo sviluppo degli obiettivi specifici è inerente alle seguenti aree:

area tecnica

area tattica, individuale e di squadra

area atletico – coordinativa

area cognitiva

I servizi verranno forniti in lingua italiana e, su specifica richiesta, anche in lingua inglese.

Per informazioni: dal lunedi al venerdi 9,00-12,30 e 14,30-18,00 - tel. 0464 1990150

[email protected]