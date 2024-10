Calcio: un altro gioiello della Segato passa alla Juventus

E' il quarto in quattro anni che diventa bianconero

Si fa sempre più forte il rapporto di collaborazione tra la Segato e la Juventus, legato da un contratto triennale. La società, campione d’Italia, ha individuato nella società del presidente Agostino Cassalia, un punto di riferimento nel sud Italia, pescando il quarto calciatore in quattro anni, dopo Bevilacqua, Giorgi, Valdesi, ora tocca a Ugo De Salvo anno 2006.

Il forte centrocampista ha sostenuto le visite mediche, al J Medical, superandole brillantemente ed è quindi prossimo a diventare un calciatore della Juventus.

“Siamo contenti per Ugo, afferma Agostino Cassalia, ragazzo straordinario, oltre che per le qualità tecniche, per quelle comportamentali, segno di una ottima educazione.

Il passaggio alla Juventus sarà ratificato appena si riapriranno i trasferimenti. In questi giorni abbiamo riaperto le trattative con altre società e dopo gli accordi di Marco Basile, Gabriele Mercurio e Giuseppe Imbalzano stiamo per chiudere per altri quattro/cinque calciatori.

Il gruppo 2006 ha rappresentato il fiore all’occhiello della Segato, frutto di un percorso formativo di quattro anni, stesso lavoro intrapreso con i gruppi anno 2007, 2008, 2009, 2010 e da quest’anno 2011 e 2012.

Un particolare ringraziamento va al nostro Staff Tecnico, che quest’anno registrerà importanti novità, perchè una cosa fatta bene, può essere fatta meglio”.