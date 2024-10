3 milioni e mezzo per la seggiovia di Gambarie, il sindaco Malara: ‘Bellissima notizia’

Dichiarazione del Sindaco di Santo Stefano in Aspromonte, dott. Francesco Malara, in merito alla recentissima notizia del tanto atteso finanziamento della seggiovia di Gambarie:

“Oggi pomeriggio, mentre eravamo in Municipio con gli assessori a programmare la prossima stagione estiva abbiamo ricevuto la tanta attesa notizia con la quale la Regione ci ha annunciato il finanziamento dello storico cuore d acciaio di Gambarie: la Ricostruzione della Seggiovia Piazza Mangeruca – Monte Scirocco.

“Siamo felicissimi di poter finalmente esprimere i nostri sentiti ringraziamenti alla Regione Calabria nella persona del Presidente Roberto Occhiuto e della Vicepresidente Giusy Princi che con il giusto seguimento dell On.le Francesco Cannizzaro ha fatto proprie le istanze irrinunciabili del nostro territorio e delle molteplici decine di migliaia di turisti amanti della nostra montagna che aspettavano trepidanti il necessario finanziamento per ottenere il quale chiaramente avevamo intensificato le interlocuzioni già da tempo in corso tra le Nostre Istituzioni.

Aspettiamo con impazienza di leggere il contenuto della delibera e non vediamo l ora di sottoscrivere la convenzione in modo da diventare immediatamente operativi con il nostro efficace Ufficio Tecnico Comunale . Sara’ una combinazione ma oggi a Gambarie non ha piovuto anzi è uscito il sole ad annunciare la nuova stagione in arrivo”, ha concluso Malara.