Reggio, gli Amici del Seminario: ‘Il Pio XI presenza viva nella nostra citta’ – FOTO

“Quando l’arcivescovo Morrone, nel riceverci, ci comunicò che il Pio XI non avrebbe chiuso, sinceramente rimasi alquanto scettica. Oggi ammetto con piacere che non si sbagliava. Aveva ragione.

Grazie anche all’opera instancabile del suo rettore, don Simone Gatto, il Seminario Arcivescovile è una presenza viva nella nostra città. Non è, infatti, solo un edificio storico o una realtà preposta alla formazione teologica, ma rimane soprattutto spazio di crescita, discernimento e formazione per tutti”.

A scriverlo, in una nota stampa, Adriana Musella degli “Amici del Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria”.

Il seminario come punto di riferimento spirituale

“Il seminario è una realtà ben radicata nel tessuto cittadino, un luogo di fede e comunione dove la storia s’intreccia con il presente della vita diocesana. La sua missione si estende infatti, nel servizio alla diocesi, testimoniando con le proprie attività la gioia di una vita dedicata. Ciò viene espresso attraverso incontri, iniziative culturali e momenti di preghiera comunitaria dove si rinsalda il legame tra i fedeli della chiesa locale e il cammino spirituale del Seminario stesso.

Un segno di speranza nelle festività

In queste festività, il Pio XI ha registrato una grandissima partecipazione di fedeli, segnale che testimonia la volontà di riscoprire spazi di spiritualità condivisa, ma anche di riflessione sul concetto di Chiesa.

Il nostro ringraziamento va all’Arcivescovo Morrone, ma anche e soprattutto al rettore don Simone Vittorio Gatto, per la sua grande dedizione”.