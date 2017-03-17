Il seminario “La Cura della Terra” all’Università Mediterranea

Il 21 marzo alle ore 17.00, presso l’Aula magna di Architetura dell’Università Mediterranea, si terrà il seminario La Cura della Terra. Lo spazio come necessità.

Il seminario cerca di evidenziare il nuovo corso della tutela ambientale, vista nella prospettiva di una vera e propria cura della terra come spazio necessario per garantire l’insieme delle condizioni fisiche, chimiche e biologiche adatte alla vita delle diverse specie organiche.

L’ambiente ha un suo valore intrinseco con le sue leggi necessitate per il metabolismo della vita: nell’universo si è verificata una singolarità di condizioni che ha permesso la vita e ancor oggi siamo alla ricerca di possibili altri mondi (sempre che ne esistano) in cui si sia manifestato un evento così particolare. Ma nel contempo non esiste ancora ben radicata una cultura della salvaguardia dalla distruzione e dal degrado neppure di ciò che rappresenta il referente semantico più circoscritto di ambiente, dal termine latino ambiens, ciò che è circostante, che ci sta attorno. E di questo ciascuno può rendersene conto guardando la realtà degradata che lo circonda.

Per una particolare convergenza stiamo però assistendo a una insolita uniformità di vedute del pensiero scientista con il pensiero teologico espresso attraverso l’Enciclica di Papa Francesco Laudato si’ , sulla cura della casa comune: “Ci uniamo per farci carico di questa casa che ci è stata affidata”.

Attraverso una serie di interventi a più voci e con la presenza anche di S.E. Monsignor Giuseppe Fiorini Morosini, si cercherà di rendere evidente il valore (estetico, filosofico, giuridico, teologale) dello “Spazio come necessità”.

È possibile accedere al contenuto integrale dell’enciclica anche dal sito

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

Programma completo al link: https://goo.gl/Rtnz5f