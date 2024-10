Reggio, seminario sulla Pedagogia Clinica al Liceo Volta: 50 anni di storia

Al Liceo Volta di Reggio Calabria, un seminario sulla Pedagogia Clinica con docenti ed esperti per celebrare 50 anni della disciplina

In riva allo Stretto, si è tenuto un interessante seminario che ha visto un confronto aperto tra docenti ed esperti di Pedagogia Clinica, una scienza nata da un processo di osservazione, ricerca e sperimentazione per rispondere ai fenomeni e alle condotte socioeducative e culturali. L’incontro, svoltosi sabato pomeriggio nell’aula Socrates del Liceo Scientifico Statale “A. Volta”, ha avuto come tema la “Storia della Pedagogia Clinica”, titolo anche del volume della professoressa Marta Mani, che ha spiegato il fine del libro, celebrando il cinquantennale di questa disciplina e del ruolo del pedagogista clinico nell’aiutare a soddisfare i bisogni educativi della persona.

Il seminario e i suoi protagonisti

Domande e risposte hanno visto protagonisti la dirigente scolastica Maria Rosa Monterosso, la pedagogista clinico Francesca Cartellà, il presidente nazionale Anpec e Sinpe Guido Pesci e il corpo docente dell’istituto reggino.

“Abbiamo voluto parlare di Pedagogia Clinica perché se ne parla troppo poco”, ha esordito la dirigente Monterosso. “La scuola deve formare l’uomo, il cittadino, e ci siamo resi conto che sta diventando sempre più importante favorire l’ascolto. Con questo evento, possiamo conoscere l’evoluzione della Pedagogia Clinica e l’aiuto che il pedagogista può offrire alla scuola nel campo dell’educazione. La finalità primaria di ogni istituto è l’educazione e, secondo Papa Francesco, oggi viviamo una vera e propria catastrofe educativa.” oznorMB

La professoressa Marta Mani ha ripercorso le origini della Pedagogia Clinica, dagli anni ’60 fino ai giorni nostri, sottolineando il contributo di illustri scienziati e professionisti che hanno fatto germogliare questa disciplina.

L’evoluzione della Pedagogia Clinica

“Il professor Pesci, insieme a tanti altri docenti, sentiva forte l’esigenza di dare risposte sociali e un aiuto educativo. Le situazioni di emarginazione erano tante, e questo team di professionisti ha portato contributi significativi alla ricerca educativa”, ha ricordato la pedagogista Mani.

Il direttore scientifico della Scuola Internazionale di Pedagogia Clinica, Guido Pesci, ha spiegato che l’aggettivo clinica non ha una connotazione sanitaria, ma indica un aiuto fattivo alla persona, che si avvale oggi di strumenti, metodi e tecnologie utili per risvegliare e riequilibrare in ogni situazione di vita.

Leggi anche

Le sfide educative e l’impegno della scuola

La pedagogista Francesca Cartellà ha concluso l’incontro sottolineando l’importanza di lavorare con i giovani per aiutarli ad affrontare la vita dopo la scuola: