Falcomatà Day, l’avv. Alvaro sulla sentenza Miramare: ‘Molto fiduciosi sul risultato’

Sono per parole dell’avvocato Andrea Alvaro, difensore di Paolo Zagarella e Armando Neri, intervenuto poco fa a Live Break, trasmissione di attualità di CityNow.

“L’esito dovrebbe arrivare da qui a brevissimo. Dopo la pronuncia di secondo grado e maturata la prescrizione del reato, il problema era presentare dei motivi di impugnazione ammissibile. Su questo aspetto, però, siamo fiduciosi perché il procuratore, nel suo intervento, ha valutato il fatto in esame non come un abuso consumato, ma come un possibile tentativo di abuso, che avrebbe richiesto ulteriori approfondimenti.

Tutto questo – ha proseguito l’avvocato reggino – non ci potrà mai essere a causa della prescrizione che non consentirà di approfondire il caso. Detto ciò, il procuratore ha chiesto l’annullamento delle sentenze per intervenuta prescrizione.

Io lo dico oggi – ha ribadito il legale di Neri e Zagarella – ma lo sostengo da tempo, da quando sono stati presentati i ricorsi. Le probabilità di successo per gli imputati sono altissime. Ritengo, infatti – ha concluso – che le impugnazioni siano state redatte in modo ineccepibile e questo non potrà che portare al superare il vaglio dell’ammissibilità”.