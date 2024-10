Miramare, Neri rientra e strappa: ‘Passo all’opposizione. Una scelta di dignità’

Sono le prime parole pronunciate, ai microfoni di CityNow, dal consigliere comunale Armando Neri, dopo ben due anni di assoluto silenzio.

“Ringrazio la mia famiglia che mi è stata accanto, che ha sofferto e che adesso, come è giusto che sia, sta gioendo per questo risultato straordinario. La cassazione – ha ribadito – si è pronunciata in modo chiaro e definitivo. L’assoluzione ci restituisce grande dignità dal punto di vista personale e istituzionale, con un dispositivo molto chiaro che esclude che sia stato consumato o tentato qualsiasi fatto costituente reato. Ringrazio – ha proseguito Neri – il mio legale Andrea Alvaro”.

Poi l’annuncio già anticipato sulle nostre pagine:

“Le esperienze servono per imparare e crescere. Da due anni ho scelto la via del silenzio e l’ho fatto per rispetto della magistratura e delle istituzioni. Ho ritenuto che si trattava di sospensione, allora sospensione doveva essere. Tuttavia, ho continuato a vivere la città a cui ho dedicato gli anni migliori della mia vita.

Non ho fatto politica per tornaconto personale, ma per Reggio, e su questi binari continuerò ad impostare la mia attività politica. Compirò una scelta coraggiosa, coerente con il mio percorso e passerò ai banchi dell’opposizione – ha affermato. Continuerò a servire la città dall’unico posto che mi consente di farlo, rinuncio alla comodità della maggioranza, non mi interessano incarichi. Questa amministrazione ha perso visione della città e non sta consentendo di alzare il dibattito politico. La mia sarà un’opposizione costruttiva.

Reggio merita di avere un cambio di rotta, non si può continuare così, deve essere una città che sogna e che guarda allo sviluppo e non ha mai raggiunto un punto così basso.

Mi sia consentito, in conclusione, dedicare questo momento ad un Amico che non c’è più su questa Terra, ma che è nel mio cuore e che sono certo sia stato sempre e comunque al mio fianco: l’Avvocato Francesco Floccari. So cosa mi avrebbe detto oggi. E questo mi rende felice e ancora più forte”.