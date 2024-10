Miramare, tutti assolti. Falcomatà emozionato: ‘Non vedo l’ora di tornare a casa’

Sono queste le prime parole del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, pochi minuti dopo la sentenza in Cassazione del processo Miramare. Comprensibilmente emozionato, il primo cittadino ha dedicato il suo primo pensiero alla famiglia:

“Dedico questo momento ai miei figli, alla mia famiglia ed a tutte le perone che in questi due anni hanno sofferto e aspettato. Adesso ci sarà tempo e modo per riordinare le idee. Spero di rientrare presto a casa”.

Un messaggi poi rivolto ai reggini:

“Il mio pensiero per la città di Reggio Calabria è stato costante. Se in questi due anni ho resistito è stato per loro. Questo momento sarà un nuovo inizio per tutti. Non saprei dirvi i tempi tecnici del rientro, ma dovrebbe essere immediato. Ripartiamo adesso con tanta gioia. Mi verrebbe da dire che siamo nati pronti, ma ci rimboccheremo le maniche come abbiamo sempre fatto e lo faremo di nuovo da domani”.