Sentenza Rinascita, pena ridotta in appello per Pittelli 7 anni e 8 mesi

Pena ridotta in appello per l’ex parlamentare di Forza Italia e avvocato penalista Giancarlo Pittelli nel processo Rinascita Scott contro le cosche di ‘ndrangheta del vibonese.

La Corte d’appello di Catanzaro, riunita nell’aula bunker di Lamezia Terme, ha rideterminato la pena inflitta a Pittelli a 7 anni e 8 mesi di reclusione a fronte degli 11 anni per concorso esterno in associazione mafiosa e per due casi di rivelazione di segreto d’ufficio subita in primo grado. Il dispositivo della sentenza è ancora in corso di lettura.