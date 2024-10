Sentenza Tar, Irto contraddice la Santelli: ‘La Calabria ha perso’

Il governo nazionale ha chiesto, perché ne ha titolo, di modificarla per evitare l’impugnativa e per disinnescare il primo (ed unico) scontro frontale con una Regione italiana. Ma niente, la Regione ha detto no. Ledendo anche il principio di leale collaborazione , secondo il TAR. Che ha messo (si spera) la parola fine”.

A scriverlo, in un post su Facebook, è Nicola Irto il vice presidente del Consiglio Regionale della Calabria.

“Questa storia ha portato la presidente della Regione a partecipare a più trasmissioni televisive nazionali in pochi giorni di quanto non abbiano fatto gli ultimi 3 governatori della Calabria in 14 anni. Se fosse stato per promuovere l’immagine della mia regione avrei applaudito davvero. Ma, alla fine della fiera, qual è il risultato? Chi ha vinto? Non ha vinto nessuno. Ha perso la Calabria.

Sarebbe stato utile per tutti (governo nazionale, governo regionale, e ci metto, certo, pure l’opposizione) usare il tempo e le energie sprecati per preparare una fase vera di rilancio della Calabria e del Sud, la cui economia sta subendo il colpo di grazia dal coronavirus“.