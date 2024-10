Calabria, primo Consiglio Regionale: eletti i vice presidenti

Saranno Luca Morrone e Nicola Irto i vice presidenti del Consiglio regionale della Calabria.

La votazione aperta dal neo presidente dell’Assemblea Mimmo Tallini, ha visto 14 voti per Morrone 11 per Irto, e 2 per Neri. Il presidente Tallini ha ricordato che nella votazione, per come stabilito dallo Statuto, uno dei due vicepresidenti spetta all’opposizione.