Calabria, primo Consiglio regionale. Callipo: ‘Rendiamo questa terra migliore’

“Colleghi consiglieri, presidente della Giunta, Assessori, è per me un onore, in qualità di consigliere anziano, presiedere il Consiglio regionale all’avvio dell’undicesima legislatura. Prima di procedere all’esame dei punti all’Ordine del giorno ritengo doveroso, proprio per il rispetto che merita la massima assemblea elettiva calabrese, rivolgere a voi un breve saluto istituzionale”.