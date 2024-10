Sentenza Tar, Siclari (FI): ‘Governo non interpreta la differenza del quadro epidemiologico’

A dichiararlo è il senatore forzista Marco Siclari che ha evidenziato come

“il Governo non sta interpretando la differenza del quadro epidemiologico nei vari territori, insistendo con misure uguali pur in presenza di situazioni molto differenti. Oggi vi è il bisogno di lavorare rispettando le indicazioni date per evitare il contagio. L’auspicio è che in tempi brevissimi la parola passi alle Regioni che sanno meglio interpretare le disposizioni adattandole ai contesti territoriali”.